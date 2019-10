Porti aperti alle Ong? Pure la Ue dice no

''Schiaffo alla maggioranza delle Poltrone Macron-Pd-5Stelle-Renzi. L'Europarlamento ha bocciato una risoluzione per spalancare i porti alle ong. Vittoria della Lega e dell'Italia: non perdoniamo chi infrange le nostre leggi, vuole riempirci di clandestini e ha messo a rischio la vita dei nostri finanzieri come fatto da Carola Rackete. Rialziamo la testa, a cominciare da domenica quando gli Umbri spazzeranno via l'inciucio Pd-5Stelle nato in Europa e maturato a Roma e Perugia''. Lo afferma Matteo Salvini.