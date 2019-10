Abascal: “ai morti si deve rispetto!”

Si è tenuta ieri pomeriggio a Madrid la traslazione delle spoglie dell'ex Capo di Stato spagnolo Francisco Franco (1892-1975) dal mausoleo della “Valle de los Caídos” (Valle dei Caduti) ad un’anonima tomba di un cimitero pubblico alle porte di Madrid. Alla cerimonia hanno partecipato, oltre ai discendenti del Generale Franco, anche il ministro della Giustizia spagnolo Dolores Delgado. I discendenti del Caudillo, come ha riportato il quotidiano “El Pais”, hanno preferito lasciare le spoglie nella bara originale nonostante i danni subiti a causa del mezzo secolo trascorso dalla sepoltura. La bara è stata quindi trasportata in elicottero nel cimitero di Mingorrubio, vicino a El Pardo, già residenza del Caudillo, con il diktat dell’esecutivo di evitare qualsiasi fotografia o filmato che sarebbero sicuramente divenuti virali per molti spagnoli e per tutti i nostalgici del franchismo. Persino agli operai che si sono occupati della riesumazione è stato severamente proibito di portare i cellulari e filmare le operazioni, con un solo canale della tv pubblica destinato a testimoniare, da lontano, l’evento.



"Con questa decisione poniamo fine ad un affronto morale e facciamo un passo in più verso la riconciliazione, che si può fondare soltanto sulla libertà e sulla democrazia", ha dichiarato il premier socialista spagnolo Pedro Sánchez, che ha voluto fortemente la traslazione delle spoglie di Franco dal mausoleo dedicato alle vittime della guerra civile spagnola (1936-39) ad una tomba che renderà difficili le manifestazioni di omaggio che tanti spagnoli avevano finora tributato al Caudillo. Ricordiamo che la decisione del governo di Madrid, che ha suscitato il profondo dolore ed una lunga controversia legale con i familiari dell’ex Capo di Stato, ha richiesto un laborioso iter che ha coinvolto non solo il potere esecutivo, ma anche quello legislativo e, immancabilmente, quello giudiziario. Il tutto in vista della campagna elettorale che il PSOE (il partito socialista spagnolo), da tempo, sta conducendo dai palazzi di Governo per il voto politico programmato per il 10 novembre (il quarto in quattro anni).



C’è fortunatamente un punto su cui la famiglia di Franco non ha perso: sul feretro del Generalissimo è stata adagiata una bandiera spagnola, scesa con lui nella nuova tomba. Anche su questo si era infatti consumato uno scontro con i negoziatori della Moncloa (la sede della Presidenza del Governo del Regno di Spagna), che non giudicavano Franco degno di tanto onore.



Riferendosi a tutta l’incredibile vicenda il deputato Santiago Abascal (VOX) ha commentato: “Ai morti si deve rispetto, che si chiamino Franco o la Pasionaria” (“A los muertos se les respeta, se llamen Franco o Pasionaria”). La citazione del leader del movimento sovranista spagnolo è di un altro personaggio-simbolo della guerra civile, vale a dire la comunista Dolores Ibárruri Gómez (1895-1989), detta appunto “la Pasionaria” per la sua intrepida partecipazione alle vicende rivoluzionarie. Da tutte le tombe, insomma, è arrivato il momento di spazzare via ogni ideologia e speculazione politico-elettorale.