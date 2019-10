Il Governo promette il taglio delle tasse. E vuol salvare Alitalia

Tagli alle spese dei ministeri per complessivi 3 miliardi e 89 milioni sono previsti dall'ultima bozza del decreto fiscale. Le "riduzioni alla dotazioni finanziarie" sono previste già per il 2019 dall'articolo 59 del decreto. Il maggior gettito previsto dal decreto fiscale consentirà di appostare 5,3 miliardi nel fondo taglia tasse per il 2020. Per la gran parte delle partite Iva cala l'acconto Irpef, Irap e Ilor di fine anno.



La norma vale 1,460 miliardi di euro e sposta questo ammontare al 2020. E intanto sale a 400 milioni il prestito per Alitalia e già si parla di aumento delle bollette di luce e gas dal mese prossimo.