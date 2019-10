Prosegue l'inciucione, anche a livello regionale

Attesa a Narni l'evento 'di coalizione' annunciato da Luigi Di Maio che vedrà sul palco M5S, Pd e Leu nell'ultimo giorno di campagna elettorale per le regionali in Umbria. Ci saranno, oltre a Di Maio, il premier Conte, Nicola Zingaretti e il ministro Roberto Speranza. Si sfila invece Italia Viva. Salvini: "Hanno capito che è un voto politico". Poi attacca le 'ingerenze' di Santa Madre Chiesa: "I preti facciano Messa e non politica; insegnanti, lezione; i magistrati, le sentenze. Non politica".