Il ritorno del Maestro dei maestri. Il testamento spirituale di Maria Morganti

Arriva in libreria Il ritorno del Maestro dei maestri – Incontro al cambiamento (€16,00), di Maria Morganti e a cura di Luciano Gasparini. Michael Edizioni, 272 pagine. Si legge nella presentazione: per Maria Morganti (nota contattista veneta, che canalizzava comunicazioni extraterrestri e addirittura prevedeva con largo anticipo il passaggio degli UFO, che poi filmava, N.d.R.) è stato necessario molto coraggio. Ha dovuto accettare la propria condizione di privilegiata senza aver consapevolmente scelto di esserlo. Il dono che ha ricevuto è un canale di comunicazione speciale, aperto a pochissime persone al mondo, attraverso il quale immense verità transitano da un piano astratto a un piano più concreto, cioè il nostro. Luciano Gasparini ha raccolto le sue storie, le sue testimonianze e le sue esperienze, le ha riorganizzate e descritte con grande accuratezza, lasciando intatte, però, le parole di Maria. Il risultato è un libro estremamente interessante, unico nel suo genere grazie al quale potremo scoprire verità incredibili che cambieranno radicalmente il nostro approccio alla vita.



Luciano Gasparini è nato nel 1963 a Mirano, in provincia di Venezia, dove attualmente risiede. Ricercatore di Simbologia Cerchiana o Cerchi di, nel o sul Grano: i famosi Crop Circles. Primo ricercatore al mondo in grado di sviluppare, mediante l’aiuto di Entità di Luce, un vero e proprio PAC: Prontuario Alfabetico Cerchiano, ossia una nuova chiave di lettura, non per regola di assoluta verità, ma per propria singolarità, che offre una precisa ed esaustiva metodologia per la decodifica di questo meraviglioso e sacro linguaggio del Cielo. Maestro di Taekwon-do ITF sviluppa da anni, grazie alla conoscenza di questa particolare “arte”, metodi di concentrazione meditativa. Ha la qualifica di Bioterapeuta, attestato conseguito all’Istituto Scientifico di Ricerca e Applicazione Energia Bio-Radiante di Milano, fondato dal prof. Arnaldo Zanatta. Presidente della APS “Una Nuova Speranza” (www.unanuovasperanza-aps.org/).