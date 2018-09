La forza del Ministro Salvini: 20.000 clandestini in meno nei centri

"Il rischio è inesistente, anche qui viene messo ordine in un sistema. Da quando sono ministro abbiamo ridotto di circa 20 mila unità le presenze in tutti questi tipi di strutture. Coloro che sono nel giusto come amministratori locali e come profughi non hanno nulla a che temere da questo provvedimento" . Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, al termine del Cdm presentando il dl Sicurezza approvato dal governo, in risposta a chi gli chiedeva quale sarà il futuro dei centri Sprar e se verranno ridimensionati in favore dei Cas.