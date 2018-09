Orlando: "La sinistra rischia di essere sommersa"

"Questo governo è pericoloso. Ma non è affatto scontato che la reazione passi attraverso il Pd. Dipende anche da come andrà il nostro congresso, che deve partire subito". Andrea Orlando, ex ministro della Giustizia, ieri ha chiuso a Rimini la tre giorni della sua associazione Dems con Nicola Zingaretti e in un'intervista a La Stampa parla del futuro del suo partito: "Tutte le sinistre rischiano di essere sommerse dalla storia. Il Pd sarà utile se andrà oltre i centri storici e le parole d`ordine di Confindustria. Non credo ad una separazione consensuale. Ma non è scontato che il Pd sia l'ultima casa della sinistra italiana".



Il presidente Orfini ha proposto lo scioglimento del partito. "Sarebbe come spegnere e riaccendere il computer. Bisogna invece riflettere su un ciclo di 25 anni che si è chiuso, il ciclo di una sinistra dominata dall'ideologia del mercato e orientata a edulcorare gli aspetti più aspri del capitalismo finanziario".



Quanto a Renzi, Orlando osserva: "La sua tesi è che abbiamo fatto cose buone e la gente non ci ha capiti. Non è così, quando una cosa funziona le persone se ne accorgono. Abbiamo fatto indubbiamente molte cose buone, ma non invertito dei processi di fondo come le delocalizzazioni e la crescita delle diseguaglianze. Più che del fuoco amico, che non c'è stato, Matteo si preoccupi degli amichetti che gli hanno detto di andare avanti anche quando sbagliava".



Secondo il leader della minoranza: "il Pd andrà avanti solo se vincerà una prospettiva radicalmente diversa da quella degli ultimi anni, non solo degli ultimi cinque. Spero che Matteo resti e dia il suo contributo, del resto mi pare che un suo eventuale nuovo partito non andrebbe oltre il 5%". Alle europee secondo Orlando "dobbiamo difendere un'idea europeista, ma scegliere bene i compagni di strada. Se ci alleiamo con Macron che chiude le frontiere a Ventimiglia facciamo solo un regalo ai sovranisti".