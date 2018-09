Martina: "Contatti con il M5S? Fantapolitica"

"I contatti con i vertici dei cinque stelle sono fantapolitica. Noi ora dobbiamo costruire un centrosinistra nuovo, recuperare elettori che hanno votato il 4 marzo per altri e che si sentono traditi dalle forze che hanno votato. Il Pd non deve cambiare con le cene ma con una iniziativa nel paese. Stando vicini alle persone che soffrono di più, partendo dai territori che soffrono come i lavoratori dell'Ilva, come i terremotati".



"Ricostruire è necessario ma il tema non è tornare a qualcosa che già c'era ma costruire un'esperienza nuova. A 10 anni dalla nascita del Pd dobbiamo avere l'ambizione di riqualificare la sfida democratica dentro questo tempo". Lo ha dichiarato il segretario nazionale del Partito democratico Maurizio Martina ospite a Radio popolare.