Pedofilia, la Cei: "Lo scandalo è coprire la verità". Ma poi riattaccano coi "migranti"

"Lo scandalo più grande sarebbe quello di coprire la verità". Lo ha detto il presidente della Conferenza episcopale italiana, il card. Gualtiero Bassetti, parlando della piaga della pedofilia al centro del Consiglio Episcopale Permanente riunitosi fino a mercoledì. "Sono successe veramente delle cose terribili che fanno accapponare la pelle. Davanti a tutto questo esprimiamo la nostra condanna come la esprimerebbe il Signore".



Il Consiglio Permanente Cei ha tra i temi proprio il contrasto alla pedofilia. Occorre un "impegno rigoroso a fare dei nostri ambienti luoghi sicuri, dove non trovi cittadinanza alcuna forma di abuso", ha detto ancora Bassetti.



Tra i temi anche l'impegno della Chiesa per i migranti con un appello di Bassetti alla politica: "Non ceda alla tentazione di strumentalizzare le paure o le oggettive difficoltà di alcuni gruppi e di servirsi di promesse illusorie per miopi interessi elettorali".