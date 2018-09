Nave Aquarius diretta a Marsiglia, che non la vuole

La nave Aquarius sta già facendo rotta verso Marsiglia, che però non la vuole ("non siamo noi il porto più vicino"), dove l'ong Sos Méditeerranée che opera sull'imbarcazione ha chiesto alle autorità francesi di autorizzare "eccezionalmente" lo sbarco dei 58 migranti a bordo (anche per gli immigrati della Diciotti si è parlato di "caso eccezionale"; è sempre un "caso eccezionale", al punto da esser diventato la norma).



L'appello è arrivato dal direttore delle operazioni di Sos Méditeerranée, Frédéric Penard, in conferenza stampa a Parigi. "Il porto di Marsiglia", ha sottolineato, "è l'unico possibile da cui si possa ripartire".



"Mi rivolgo solennemente a tutti i paesi europei che che si dicono Stati di diritto: non permettete che accada. Qui il diritto viene calpestato, in questo caso contro l'Aquarius ma gli altri Stati non possono permettere che altri violino il diritto, è una vergogna: siccome salviamo vite non possiamo avere una bandiera", ha piagnucolato in video Francis Vallat, presidente di Sos Méditeranée.



Quattro Ong - Amnesty International, Médecins du monde, la Caritas cattolica e l'associazione Cimade - hanno chiesto al presidente francese Emmanuel Macron di "aprire le porte francesi" per accogliere l'Aquarius. Dopo l'Italia e Malta, questa mattina è arrivato anche il no di Parigi allo sbarco. E poi i cattivi siamo noi?