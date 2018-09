Rapina in villa, prognosi riservata per il medico malmenato

Rapinato in villa e malmenato dai delinquenti, il dottor Carlo Martelli è stato sottoposto ad ulteriori indagini diagnostiche per verificare se possono esserci sviluppi sul grave trauma cervicale che ha subito a seguito dei ripetuti pugni ricevuti dai rapinatori. L'esame è importante in quanto nel canale cervicale transitano tutti i nervi e i chirurghi vogliono accertare che non ci siano compromissioni che possano causare eventuali danni neurologici.



Nel frattempo gli uomini della Scientifica di Ancona continuano a passare al setaccio la villa e le due auto della famiglia Martelli che i banditi hanno utilizzato per fare dei prelievi con delle carte di credito. Si cercano inoltre, anche attraverso il luminol, le impronte digitali e tracce biologiche lasciate dai malviventi.



"A ogni domanda mi dava un cazzotto. Poi ha tagliato l'orecchio di mia moglie e non ho capito più niente. Ero convinto che c'avrebbero ammazzato tutti e due", ha raccontato il medico, vittima insieme alla moglie Niva Bazzan di una brutale rapina nella loro casa a Carminiello di Lanciano, in provincia di Chieti. Nella notte tra sabato e domenica, un gruppo di uomini ha fatto irruzione nell'abitazione della coppia, tenendoli in ostaggio per due ore e massacrandoli di botte. I banditi hanno poi mutilato la moglie, tagliandole un orecchio.



Il testimone ha anche smentito una panzana veicolata dai giornali e ha chiarito: "Se avessi avuto una pistola avrei sparato".