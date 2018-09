Fiumicino: rubano gioielli, denunciati

Una coppia di Potenza, di 34 e 28 anni, è stata denunciata dalla Polizia per il furto aggravato di un borsone contenente gioielli per un valore di 40mila euro, avvenuto sabato scorso all'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Roma Fiumicino. I due erano appena rientrati in Italia dal viaggio di nozze. Il borsone apparteneva ad un rappresentante di gioielli della Repubblica Ceca.