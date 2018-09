Milano, marocchino ubriaco minaccia la moglie con la mannaia

Un cittadino di origine marocchina di 48 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, preso da un raptus d'ira per l'alcol, è rientrato a casa intorno alle 5 e con una mannaia ha minacciato e insultato la moglie italiana di 40 anni che si trovava nell'appartamento in via Preneste, zona San Siro, con i figli di 12 e 10 anni.



Neanche l'intervento degli agenti della volante ha fermato inizialmente l'uomo che ha continuato a inveire dal pianerottolo contro la moglie che era chiusa in casa. La donna, nonostante non avesse mai sporto denuncia, ha mostrato ai poliziotti i referti medici di precedenti episodi di violenza subiti.





“Dove sono adesso le varie Bonino e Boldrini? Perché tacciono? È questo il 'modello culturale' al quale gli italiani, e dunque i milanesi, si dovrebbero adattare, come andava predicando l'ex presidenta della Camera? E poi, l'Islam non proibisce l'alcol? Non è un caso che aspettino tutti di arrivare a casa nostra, per farne di tutti i colori, ben consci che al loro Paese sarebbero puniti duramente mentre qui troveranno sempre qualche anima bella della Sinistra pronta a comprenderli e a giustificarli. Ma adesso con Salvini la musica è cambiata”. Così il consigliere comunale e regionale del Carroccio Massimiliano Bastoni.