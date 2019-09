Terry, Charlie, Eluana, Alfie, Vincent & gli altri

Federvita Piemonte Onlus, in collaborazione con altre due associazioni prolife come il Comitato Verità e Vita e Orizzonti di Vita, ha organizzato sabato 26 ottobre, a Torino, un importante confronto sull’eutanasia. Il convegno si terrà presso il Teatro Collegio San Giuseppe di via Andrea Doria 18 dalle ore 9 alle 17 e s’intitola “Dignità della Vita - Qualità della Vita. Una sfida antropologica”. Dopo l’apertura dei lavori a cura di Giovanni Ceroni, presidente di Federvita Piemonte e di Silvio Magliano, presidente del Centro servizi Vol.To, la prima sessione mattutina si articolerà nelle seguenti tre relazioni: “Una società che non tutela la vita?”, del direttore della testata online La Nuova Bussola Quotidiana Riccardo Cascioli, “D.A.T. ovvero ‘Licenza di uccidervi’” del magistrato di Cassazione ed esponente del Comitato Verità e Vita Giacomo Rocchi e, infine, “Dall'aborto all'eutanasia”, a cura del prof. Giuseppe Noia, ginecologo e presidente della Fondazione “il Cuore in una Goccia”. Nella sessione del pomeriggio parleranno invece il giurista e bioeticista Tommaso Scandroglio (“Dalla dignità della vita al best interest”) e il Vescovo di Ventimiglia-San Remo mons. Antonio Suetta, le cui considerazioni, che toccheranno probabilmente anche il tema della legge in via di definizione sull’aiuto al suicidio, sono molto attese soprattutto nel mondo cattolico. Stiamo parlando dello stesso pastore che, grazie alla chiarezza e alla determinazione che l’hanno sempre contraddistinto, alla vigilia delle ultime elezioni europee ha coraggiosamente lanciato un appello al voto “consapevole”. Partendo da una lettera aperta diffusa a maggio su alcuni quotidiani locali e poi completata da una serie di considerazioni a completamento del suo pensiero, mons. Suetta ha scritto in proposito: “Assistiamo a ricorrenti tentativi di creare cittadini europei che non si sentano più ‘né cristiani, né italiani, né francesi, né padri, né madri, né maschi, né femmine’. Le leggi sull'eutanasia e sull'aborto nonché tutta la questione delle rivendicazioni gender hanno mostrato il limite e la pericolosità di questo pensiero. È bene, al riguardo, precisare che la Chiesa non difende tali valori per tradizionalismo, perché sono i valori di una volta, o per tutelare una posizione di dominanza etica, ma perché si trovano dentro una prospettiva di promozione autentica dell’uomo”.

La partecipazione al convegno di Federvita Piemonte è aperta a tutti ed è gratuita. Non occorre prenotazione e, per qualsiasi ulteriore informazione si può consultare il sito www.federvitapiemonte.it oppure scrivere all’associazione promotrice: info@federvitapiemonte.it.