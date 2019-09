Salvini: In Umbria sperimentano a livello locale l’inciucio nazionale. E’ una schifezza!

Con le parole “E’ una schifezza!” Matteo Salvini stigmatizza l’alleanza anche a livello locale del governo gialloRosso intervenendo dal palco della festa del Carroccio a Chiuduno, in provincia di Bergamo, dopo la candidatura di Vincenzo Bianconi, presidente di Federalberghi Umbria, alla presidenza della Regione: “L’Umbria è la prima regione dove sperimentano a livello locale l’inciucio nazionale. Nel senso che Di Maio ha svenduto la dignità del suo movimento al partito democratico e quindi vanno insieme. Pensate che in Umbria si vota adesso e non l’anno prossimo perché hanno arrestato gli assessori del Pd, perché secondo l’accusa truccavano le assunzioni negli ospedali. Ma chi è che ha fatto la denuncia che ha portato agli arresti degli assessori del Pd? I 5stelle! Cioè i consiglieri dei 5stelle hanno denunciato gli assessori del Pd che sono finiti in galera e tra un mese sono sulla stessa scheda elettorale con i simboli uno di fianco all’altro. Quelli che hanno denunciato e quelli sono stati arrestati! E’ una schifezza! Però se così facendo pensano di vincere… secondo me, siccome gli italiani non sono scemi, gli umbri non sono scemi, i bergamaschi non sono scemi… il tradimento è qualcosa che nessuno perdona e quindi prenderanno una mazzata che se la ricordano per i cinquant’anni che arriveranno. Quindi si mettessero tutti insieme Renzi, Di Maio, Grillo, Zingaretti, la Boschi, la Boldrini, Alè!”! Guarda il video del Capitano: https://twitter.com/matteosalvinimi/status/1176820292620083200