Legge elettorale, Anelli: “Forte segnale di compattezza”

Via libera dal Consiglio Regionale della Lombardia alla proposta di referendum parzialmente abrogativo della legge elettorale nazionale. Durante il dibattito in aula è intervenuto il capogruppo della Lega, Roberto Anelli: “La nostra è una richiesta democratica nel pieno rispetto delle istituzioni e della Costituzione: vogliamo che sia il popolo ad esprimersi nel dibattito su proporzionale o maggioritario”. “Sorprende che proprio il Movimento 5 Stelle che fino ad oggi aveva sostenuto di essere favorevole alle consultazioni referendarie, abbia deciso di abbandonare l’aula insieme ai loro compagni del PD”.



“Oggi l’opposizione ha scelto il modo peggiore di affrontare il dibattito: disertare l’aula non prima di aver lanciato critiche prive di senso e di contenuto a chi ha proposto nient’altro che dare voce ai cittadini”. “Voglio infine rimarcare la compattezza dimostrata ancora una volta dalla maggioranza in Regione Lombardia che rappresenta senza dubbio un forte segnale di sostegno all’azione politica e amministrativa portata avanti dal nostro governatore Attilio Fontana”, ha concluso.