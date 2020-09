Roma, arrestato peruviano, era ricercato in campo internazionale

Era ricercato a livello internazionale. E la sua latitanza è stata interrotta ieri grazie ad uno dei servizi straordinari di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, disposto con un'ordinanza del Questore. E' successo nei pressi dell'uscita della metropolitana linea B "San Paolo" a Roma, quando il personale del commissariato Colombo, coadiuvato dall'Unita' Cinofila Antidroga, ha fermato P.F.E.L., 25enne peruviano.



L'uomo, senza documenti e con una dose di marijuana, è stato accompagnato negli uffici, diretti da Isea Ambroselli, per ulteriori accertamenti. Approfondendo la sua situazione attraverso la banca dati delle forze dell'ordine e tramite la Divisione Interpol, e' emerso che lo straniero era ricercato per arresto ai fini estradizionali per conto dell'autorita' giudiziaria estera. Il peruviano e' stato cosi' rinchiuso nel carcere di Regina Coeli a disposizione della Corte d'Appello di Roma per quanto di competenza.