Chiusa scuola a Merano, C'è il covid

Accertati casi Covid in alcune scuole bolzanine, mentre l'Istituto Gandhi a Merano è stato chiuso per 15 giorni. Sono stati registrati cinque nuovi casi di positività in alcuni istituti in lingua italiana di Bolzano al liceo classico Carducci, al liceo scientifico Torricelli, all'Ite Cesare Battisti, alla scuola primaria Longon di Bolzano e alla scuola dell'infanzia Casa del Bosco. Altri cinque sono stati registrati al Gandhi di Merano. Per questo è stata disposta la chiusura precauzionale della scuola meranese per due settimane.



A Bolzano gli allievi, gli studenti e le studentesse delle classi interessate sono in quarantena preventiva e in attesa di comunicazione dell'Azienda sanitaria per effettuare il tampone. Le aule e le zone interessate saranno sanificate nel più breve tempo possibile. In alcune classi è già stata attivata la didattica digitale integrata come prevista dal piano digitale d'istituto.

Negli ultimi giorni scorsi sono stati accertati 5 casi di positività al Covid-19 tra gli studenti di una classe dell'Istituto Gandhi di Merano.



Dopo gli opportuni confronti e le indicazioni fornite dal Dipartimento di prevenzione, competente in materia di individuazione e contrasto ai fattori di rischio che possono nuocere alla salute, il dirigente dell'istituto ha disposto la sospensione dell'attività didattica in presenza per tutte le classi per due settimane, a decorrere da lunedì 28 settembre fino a venerdì 9 ottobre compreso. La decisione è stata presa in accordo con la Sovrintendenza scolastica di Bolzano, al fine di ridurre una potenziale dilatazione dei casi di Covid-19 all'interno dell'istituto.