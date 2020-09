Renzi: "Non utilizzare processi a Salvini per polemiche politiche"

"Salvini avrà da affrontare un processo, da cittadino mi auguro di che lo affronti con la serenità che è giusto che abbia. Nessuno di noi deve permettersi di utilizzare le indagini e i processi per fare polemiche politiche". Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, durante una conferenza stampa a Napoli a cui ha partecipato anche Ettore Rosato, ha risposto ai cronisti sui processi a Matteo Salvini che lo vedranno coinvolto a Palermo e Catania.



"Difendere i cittadini e la patria è un obbligo per tutti noi che abbiamo giurato sulla Costituzione, naturalmente poi ci sono le indagini. Penso si debba rispettare la presunzione di innocenza che vale per tutti, bisognerebbe abituarsi a non essere giustizialisti" conclude.