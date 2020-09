Attacco a Parigi: allarme rientrato. Ma torna la paura

E' terminata l'allerta in relazione all'attacco con un'arma da taglio sferrato in tarda mattinata da un individuo che ha ferito tre persone nell'XI arrondissement di Parigi, nei pressi degli ex locali del giornale satirico Charlie Hebdo. Lo ha annunciato il ministero dell'Interno francese. "Nell'area rimane un perimetro di sicurezza ridotto ai fini delle indagini", ha aggiunto la stessa fonte.



Subito dopo l'attacco, la polizia aveva disposto un perimetro di sicurezza allargato che comprendeva, oltre all'XI, anche il III e il IV arrondissemet della capitale. Due persone sono state fermate in connessione con l'attacco; un diciottenne di origini pachistane che ha confessato di essere l'autore dell'attacco. Sul secondo arresto non ci sono informazioni. Secondo testimoni oculari, citati dal Figaro, il giovane reo confesso ha agito da solo.



E si fa avanti la pista terroristica. Pochi giorni fa al-Qaeda aveva lanciato minacce contro la rivista satirica, attaccata per la prima volta nel 2015 dopo la pubblicazione di alcune vignette su Maometto. Come per altri episodi avvenuti di recente – ad esempio in Svizzera – l’assalitore si è affidato all’arma bianca, come è nello stile dei kamikaze jihadisti.