Lo Spread dà la sua benedizione al governo gialloRosso!

Che il governo “gialloRosso” – sotto l’egida del Quirinale e lo stretto controllo dei piddini che hanno dettato le loro regole ai pentastellati, regole che poi sono le medesime imposte da Bruxelles all’Italia – sia un esecutivo gradito alla Troika e ai cosiddetti poteri forti non è certo un mistero. La cartina di tornasole è il famigerato Spread: da quando sono iniziate le “interlocuzioni” tra M5s e Pd è sceso sotto i 200 punti base! Chi infatti, se non la Sinistra, ci ha portato in Europa scambiando 1 €uro con 2 mila £ire, dimezzando i risparmi, il valore delle case, gli stipendi e le pensioni degli italiani? Chi non potendo svalutare la moneta unica ha provveduto a svalutare il mondo del lavoro? Chi ha aperto i porti e spalncato i confini della patria all’immigrazione facendo dell’Italia il campo profughi dell’Europa?