Governo, i pentastellati: "Con la Lega il discorso è chiuso"

"Con la Lega il discorso è chiuso". Lo dichiara oggi, in un'intervista a Repubblica, il deputato grillino Luigi Gallo. E questo, per una volontà "molto forte espressa dall'assemblea dei parlamentari". In caso le trattative con il Pd andassero male "resta solo il voto".



Salvini "ha fatto un'operazione di tradimento degli italiani nella crisi di governo più pazza del mondo, ora vuole fare il diavolo tentatore, convinto che il M5S possa mettere l'ego personale davanti al Paese. Evidentemente ci confonde con Berlusconi", conclude.