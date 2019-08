Governo, Centinaio: "Di Maio premier ipotesi sul tavolo"

Quella di Luigi Di Maio premier di un nuovo governo gialloverde "è una delle ipotesi sul tavolo. Il confronto sul nome deve avvenire tra i due leader. Dobbiamo tutti cominciare a parlarci un po' di più". Lo ha detto il leghista Gianmarco Centinaio, ministro dell'Agricoltura, ai microfoni de "L'Italia s'è Desta", su Radio Cusano Campus.



"L'esperienza di Governo con il M5S, nonostante l'ultimo periodo ovvero dalla campagna elettorale per l'Europee in poi, è stata positiva", ha spiegato, "specialmente la prima parte dell'azione di Governo ha portato risultati importanti. Per questo è impensabile immaginare un Governo con l'onorevole Boldrini, il senatore Renzi, Boschi, Franceschini. Molti cittadini continuano a credere che si possa tornare insieme con i 5Stelle e lo credo anche io".