Giornata mondiale del cane: omaggio ai nostri amici a quattro zampe

Oggi è la Giornata mondiale del cane e ovunque, sulla carta stampata, sui social, su tutti i media ci si ricorda bene o male dei nostri amici a quattro zampe, a volte con una retorica un po' scontata (gli abbandoni estivi sfortunatamente non cessano), a volte con affetto e amore sincero. Per questo motivo vogliamo affidarci alle parole della leghista Francesca Ceruti, consigliere regionale lombardo, che di sua iniziativa ha postato su Facebook un pensiero che ci è piaciuto e che ci sentiamo di condividere.



"Oggi è la giornata mondiale del cane. La mia vita è sempre stata accompagnata da un amico a 4 zampe e devo dire che non so neppure immaginare come si possa stare senza la compagnia di un animale. I cani sono eccezionali. Voglio ricordare che vengono impiegati, tra le altre, per cercare persone, per salvare vite umane e per curare i malati. Meritano rispetto e cure amorevoli. Loro non tradiscono mai. Non tradiamoli!", ha scritto.



Ceruti ha poi chiosato con una frase di Anatole France: "Fino a quando non hai amato un animale, una parte della tua anima sarà sempre senza luce". Condividiamo.