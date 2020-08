Barcellona, come siamo Messi?

Suarez e Vidal saranno i primi a partire e anche Leo Messi rimane tra i giocatori in forse per la prossima stagione del Barcellona. Il nuovo corso del club catalano, dopo l'arrivo di Ronald Koeman in panchina, lascia aperti i dubbi sul futuro dell'asso argentino, ancora in fase di riflessione dopo una stagione più deludente che mai. Un'attesa che alimenta le speranze dei tifosi dell'Inter e che conferma i nerazzurri in cima alle preferenze dei betting analyst: sul tabellone Stanleybet.it la conferma al Barcellona è ancora lo scenario favorito, a 1,25, ma con il colpo di scena nerazzurro (entro il 10 settembre) offerto a 3,00.



Mai nelle ultime settimane i bookmaker avevano dato l'affare a quota così bassa. All'inseguimento di Messi, riporta agipronews, rimane anche il Manchester City, che però perde terreno rispetto a qualche giorno fa: il club dello sceicco Mansour non va oltre quota 5,50 e anche il Psg è al momento "snobbato".