Regionali, Meloni: "Il Governo ha paura di perdere"

''Il rischio del rinvio delle elezioni non esiste. L'unica ragione per cui questo governo vorrebbe rinviarle è perché rischia di perderle. Esattamente come l'unica ragione per la quale paventano la possibilità che non riaprano le scuole è per non far vedere che non avevano uno straccio di idea su come riaprire in sicurezza''. Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a Bari, alla presentazione dei candidati a sostegno di Raffaele Fitto alle elezioni regionali.



''Ma continuo a dire - ha aggiunto - che nel resto d'Europa hanno riaperto le scuole nel precedente anno scolastico e non hanno dati sui contagi diversi dai nostri così come non mi pare che nel resto d'Europa sia sospesa la democrazia. Se il governo vuole istituire una dittatura forse se ne deve assumere la responsabilità''.