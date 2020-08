Immigrati, Salvini: "Ne abbiamo le palle piene"

"Questo è mare dove non ci sono i barconi dei clandestini... ne abbiamo le palle di quelli che vengono in Italia per farsi mantenere". Lo dice Matteo Salvini a un'iniziativa elettorale ad Agropoli, in provincia di Salerno. E ancora: "I frutti della scuola alla Azzolina sono quelli là, sono ragazzi maleducati", ha detto Salvini rivolgendosi ad alcuni giovani contestatori, presumibilmente i soliti noti dei centri sociali, che cercavano di interromperlo creando disturbo. Non un caso isolato, peraltro.



"Oggi eravamo in una pizza strapiena a Cava dei Tirreni e c'era qualche sfigato con la bandiera rossa che lanciava sassi contro i poliziotti e i bambini. Quelli non sono contestatori ma criminali che meritano la galera. E poi se uno non è d'accordo, vada a farsi un bagno", ha raccontato Salvini.