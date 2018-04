Il mondo che cambia

I media sono una fonte tremenda di deformazione del pensiero; ormai non vi è trasmissione televisiva dove non ci sono gay e programmi che parlano di gay e del gender. Si tratta di una chiara manovra che si prefissa di cambiare le vedute a livello planetario e forse cambiare il codice genetico dell’uomo. La cosa scandalosa è che se ti dimostri contrario, vieni additato anche dalle persone che non vedono di buon occhio questo cambiamento e lo tengono solo per sè, manifestano il pensiero del cambiamento per non essere diversi dalla massa. (NC)