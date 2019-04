Caso Arata, la difesa: "Atti non depositati"

"Alla chiusura della cancelleria del tribunale del riesame non risultano depositati ancora atti da parte della Procura. Non abbiamo quindi potuto visionarli". Lo ha detto l'avvocato Gaetano Scalise, difensore dell'imprenditore Paolo Arata, indagato per corruzione nella vicenda che vede coinvolto anche il sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri.



"Resta ferma l'intenzione di sottoporre il mio assistito ad essere interrogato. Attendiamo il deposito degli atti per concordare con il magistrato una data. Siamo pronti a farci sentire ed a chiarire tutto", ha detto il penalista.