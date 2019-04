Salvini in Sicilia: "La gente scelga tra la Lega e gli insulti di Micciché"

"Con il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, che ha lasciato Forza Italia in disaccordo con il suo ex partito per le candidature alle Europee, abbiamo parlato, come già fatto in passato e come faremo in futuro, dei problemi dei catanesi e dei debiti accumulati dalle precedenti amministrazioni comunali". Lo ha affermato il leader della Lega, Matto Salvini, in queste ore in Sicilia.



"Quando si parla di aiutare un sindaco in Italia, e in questo caso il sindaco Raggi, io dico 'ragazzi andiamoci piano', perché ci sono tanti sindaci, da Catania ad Alessandria, da Savona alla Calabria, che hanno difficoltà economiche: bisogna aiutarli tutti perché non ci sono sindaci di 'serie A' e di 'serie B'. Quindi stiamo ragionando come aiutare i cittadini di Catania".



"Poi non entro nel merito degli abbandoni di Forza Italia e non commento le parole di Micciché che qua mi insulta un giorno sì e un giorno sì. Saranno i siciliani il 26 maggio a decidere se è meglio l'insulto quotidiano di Micciché o la Lega che costruisce", ha concluso.