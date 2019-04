Arabia Saudita, al-Qaeda minaccia vendetta per le esecuzioni

Il gruppo terroristico al-Qaeda torna a minacciare sangue e rappresaglie. E promette vendetta per le recenti esecuzioni di condanne a morte con accuse di terrorismo in Arabia Saudita. La minaccia arriva dalla sezione locale nota come al-Qaida nella penisola arabica, che oggi ha pubblicato un attacco verbale sui siti jihadisti.



I terroristi incolpano l'Arabia Saudita di aver sacrificato il sangue dei "nobili figli della nazione solo per soddisfare l'America". "al-Qaeda non dimenticherà quel sangue e lo vendicherà", scrivono ancora i pazzoidi, furiosi per le esecuzioni capitali, ben 37, di martedì scorso a Riyadh.