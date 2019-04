La legittima difesa è legge. Esulta la Lega

"Oggi è un grande giorno. La legittima difesa è finalmente diventata legge dello Stato. Per tutti gli italiani questa è una bellissima notizia". Lo dichiarano in una nota i capigruppo di Camera e Senato della Lega.



"Avevamo promesso di voler difendere i diritti dei cittadini onesti e per bene e così è stato. Difendersi non può essere considerato un reato. La Lega è e sarà sempre dalla parte di chi subisce un torto, un'aggressione, un'invasione dentro la propria abitazione o il proprio luogo di lavoro. Dalla parte degli onesti", si legge in una nota del Carroccio.