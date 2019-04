Europee, il Ppe dice no a Salvini: "Esclusa ogni alleanza"

Un'alleanza tra il Partito Popolare Europeo e Matteo Salvini al Parlamento europeo dopo le elezioni del 23-26 di maggio "è totalmente esclusa". Se ne dice convintissimo il presidente del PPE, Joseph Daul, in un'intervista a Le Monde. Ma chi l'ha cercato mai, scusate?



"Quando si guarda a come funziona il suo partito, è impossibile", ha detto Daul. Il presidente del PPE ha escluso anche alleanze con altri movimenti populisti, auspicando un'ampia coalizione di partiti democratici. "Non si farà nessuna intesa con un partito populista", ha spiegato Daul; tutti i partiti democratici dovranno lavorare insieme e ricercare una larga coalizione al Parlamento europeo. Più larga d quella che abbiamo formato finora con i socialdemocratici".



Daul ha attaccato Salvini: "Prendiamo il caso del Signor Salvini: da quando il governo di coalizione tra il M5S e la Lega è al potere, l'Italia è entrata in recessione e niente viene gestito nel paese. Quelli che osservano ciò che accade nel paese, con i suoi problemi finanziari potenziali, preferiscono rifletterci due volte prima di allearsi a Salvini". Non è vero, ma lui sembra crederci...