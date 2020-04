A Wuhan ora solo 12 contagiati. Ed è mistero sui dati

Solo 12 contagiati a Wuhan, la metropoli da unidici milioni di persone che fu il primo focolaio del virus maledetto che ora ha messo in quarantena l'intero pianeta e sta mietendo vittime in tutto il mondo. Se non sono le solite balle del Governo cinese, che sin da subito ha taciuto il contagio, ha mentito sui morti, ha censurato i video dei cadaveri lasciati per strada (immagini shock mostrate da Le Iene qualche sera fa) e che forse, addirittura, ha una responsabilità nella creazione del virus come arma batteriologica finanziata con dollari americani (forse per colpire la Corea del Nord?), a Wuhan ci sarebbero solo 12 contagiati non gravi.



Lo fa sapere la Commissione nazionale per la salute cinese, precisando che per l'undicesimo giorno consecutivo non si sono registrati decessi nel Paese. In che fa venire un dubbio: hanno forse un vaccino e non lo dicono? Come han fatto a circoscrive il contagio in una città popolosa quanto l'intera Lombardia? Sappiamo che c'è un vecchio farmaco giapponese, l'Avigan, dagli effetti collaterali devastanti (antinfluenzale potenzialmente teratogeno: può provocare malformazioni nei feti e favorire la comparsa di tumori maligni) che da anni i cinesi prendono come fosse acqua fresca e che parrebbe avere effetto sul coronavirus. Fatto sta che le autorità sanitarie hanno precisato che, nelle ultime 24 ore e fino alla mezzanotte di sabato ora locale (ieri pomeriggio in Italia), 11 persone erano state dichiarate guarite e dimesse dopo aver superato l'infezione e che in città, e in tutta la provincia dell'Hubei, restano 12 casi 'attivi'.



In tutta la Cina sono solo 51 i casi gravi di Covid-19; 11 quelli diagnosticati in tutto il Paese nelle ultime 24 ore, cinque dei quali tra persone provenienti dall'estero. Dei restanti sei casi, cinque sono stati diagnosticati nella provincia nord-orientale di Heilongjiang, dove negli ultimi giorni è stato rilevato un focolaio di viaggiatori dalla Russia, ed è stato chiuso il confine. L'altro caso è emerso nella provincia sud orientale di Guangzhou. Il numero totale dei decessi censiti in Cina rimane a quota 4.632, 82.827 i casi diagnosticati dall'inizio della pandemia. Numeri risibili, se confrontati con la Lombardia o l'America e se si pensa quanto sia vasta la Cina.



Sappiamo che nella massima omertà i becchini a Wuhan guadagnavano 200 yuan per ogni cadavere cremato, e vi era chi arrivava a mettere assieme in un mese 3000 yuan. Sappiamo che i giornalisti locali che han denunciato l'insabbiamento sono spariti nel nulla. E sappiamo di foto satellitari all'infrarosso, quanto attendibili non è chiaro, che in quei giorni mostravano un inverosimile incremento della temperatura sulla già calda città, come se vi fossero cremazioni di massa. La verità, il Governo cinese, non la dirà mai. Anche perché le responsabilità penali sarebbero troppo onerose da sopportare.