Conte: "Il 4 maggio libertà circolazione parziale, non liberi tutti"

"Non siamo ancora nella condizione di ripristinare una piena libertà di movimento, ma stiamo studiando un allentamento delle attuali, più rigide restrizioni. Ho già anticipato che non sarà un "libera tutti". Faremo in modo di consentire maggiori spostamenti, conservando, però, tutte le garanzie di prevenzione e di contenimento del contagio". Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una intervista a Repubblica, illustrando le condizioni di fine lockdown integrale dell'Italia a partire dal 4 maggio.