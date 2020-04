Gualtieri: "In Ue passi avanti, cruciale dimensione Recovery"

In Europa è stato fatto "un deciso passo avanti che sarebbe stato inimmaginabile solo poche settimane fa", dice il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, convinto che "l'iniziativa di Conte e del governo italiano è stata decisiva, insieme a quella di altri Paesi. Oltre al ruolo fondamentale della Bce e agli altri strumenti messi in campo, ora è acquisito che si istituirà il Recovery Fund, con l'obiettivo di sostenere la ripresa europea e in particolare i paesi e i settori più colpiti, e che a questo scopo si emetteranno titoli comuni di debito europei".



E' solo l'inizio di un percorso, spiega Gualtieri: "Naturalmente - afferma - è ora cruciale la questione della dimensione del fondo, della quota dei 'grants', che per noi devono essere assolutamente prevalenti, e dei tempi della sua attuazione, che devono consentire di partire già nell'estate. Peraltro lo stesso consiglio europeo, raccogliendo la richiesta di Conte, ha riconosciuto l'urgenza, oltre alla necessità, del Fondo stesso. Abbiamo la concreta possibilità di muoverci verso una vera unione fiscale e la crisi, come è successo altre volte nella storia, sta svolgendo il ruolo di poderoso acceleratore di processi che sembravano bloccati. E' decisivo che i risultati siano all'altezza di queste aspettative".