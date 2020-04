La “Fase 2” di Conte: famiglia e figli dimenticati

Il Governo Conte sta chiudendo per l'avvio della “Fase 2” ma, come affermato dal leader del Family Day Massimo Gandolfini, i grandi assenti dell’agenda politica rimangono i figli e la famiglia.

Ospite questa mattina della trasmissione Sulla strada della libertà di Roberto Maggi (in diretta ogni domenica su Radio Padania Libera dalle 8 alle 10), il neurochirurgo e psichiatra in prima linea anche in corsia contro il Covid-19 (è direttore del dipartimento di Neuroscienze e primario di Neurochirurgia all’istituto ospedaliero Poliambulanza di Brescia), si è chiesto anzitutto chi aiuta i genitori a fronte della prospettiva ormai certa della riapertura delle scuole a settembre. “In Italia ci sono 12 milioni di famiglie con 8,4 milioni di figli a carico in età scolastica: se le scuole restano chiuse, chi terrà i minori?”. A tal proposito il leader del Family Day sta proponendo da anni misure concrete per la libertà di scelta educativa, assegni familiari effettivi, congedi parentali e salute dei bambini Ha quindi denunciato dai microfoni di RPL: “Questo Governo, che è stato costruito senza il voto dei cittadini, è ampiamente insensibile sul fronte familiare!”.

L'esecutivo guidato da Giuseppe Conte, infatti, ripete gli stessi errori di coloro che lo hanno preceduto, spendendo fiumi di parole per la promozione in teoria della famiglia e della scuola ma poi, alla prova dei fatti, facendo poco o nulla per mantenere le promesse.

Il prof. Gandolfini ha poi informato in trasmissione su una delle terribili conseguenze attuali della deriva etica in corso, soprattutto in Occidente, relativa al combinato effetto della crisi Coronavirus e dell’utero in affitto. In un Paese in cui i contagiati da Covid-19 stanno esponenzialmente aumentando come gli Stati Uniti, infatti, i “committenti” (non di rado coppie LGBT) di questa brutale pratica ipocritamente ribattezzata “maternità surrogata” non si stanno presentando più a ritirare il "prodotto"! Per paura del contagio, infatti, pur avendo firmato un contratto con l'agenzia mediatrice e la donna che si è sottoposta al trattamento di fecondazione artificiale per partorire a pagamento i “prodotti della provetta”, questi genitori à la carte si tirano indietro, spariscono e lasciano in pratica al mondo, a tutti gli effetti, dei figli di nessuno…

Alla fine della trasmissione Gandolfini ha speso anche parole molto chiare contro la perdurante interdizione delle celebrazioni religiose e, quindi, in difesa di Don Lino Viola, il parroco di Gallignano, in provincia di Cremona, che si è visto multare da un carabiniere, lui ed i fedeli presenti, per aver celebrato davanti a 12 persone... Sebbene il cardinale Angelo Becciu, prefetto della Congregazione delle cause dei santi, abbia scritto una difesa dell’anziano sacerdote su Twitter e, lo stesso parroco di Gallignano, abbia riferito di aver ricevuto una telefonata dell'elemosiniere di Papa Francesco cardinal Konrad Krajewski, che gli "ha espresso la sua solidarietà" (intervista di Francesco Boezi su "Il Giornale" del 23 aprile 2020), rimane il fatto che di passi ufficiali non se ne sono finora visti e, la salata multa che gli è stata spiccata per aver esercitato un suo diritto costituzionale e concordatario rimane...