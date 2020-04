E il Tribunali inventano il "processo da remoto"

La norma, approvata in sede di conversione del decreto Cura Italia, che prevede il processo da remoto "è l'unica risposta adeguata" alla ripresa dell'attività negli uffici giudiziari. Si tratta di una disciplina ''imposta dall'emergenza, che dovrà valere solo per il perdurare - che ci auguriamo il più breve possibile - di essa e che consentirà una parziale ma significativa ripresa delle attività nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e delle ulteriori cautele che dovranno accompagnare le nostre vite nelle prossime settimane". E' quanto ribadisce in una nota l'Associazione nazionale magistrati.



"Non si tratta di derogare ai principi e alle garanzie proprie del modello costituzionale di processo - sottolinea l'Anm - bensì di utilizzare una tecnologia che, da 'remoto', consente alcune attività nei limiti in cui le stesse siano compatibili con tali principi e tali garanzie".