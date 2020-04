Vera Lex: "Sì a messe o il 25 Aprile è discriminatorio"

"Manca poco al prossimo Dpcm e l'appello di tanti parlamentari che interpretano una seria attesa popolare non deve cadere nel vuoto. Non è un dettaglio, né una questione per addetti ai lavori. Il Governo nel decidere se togliere la sospensione del culto (con le scontate misure igienico-sanitarie che si dovranno osservare) deciderà anche se rispettare o infrangere lo stesso prioritario principio di laicità dello Stato". Lo ha affermato ieri, prima del discorso del premier Conte, l'Osservatorio parlamentare 'Vera Lex' che rimarca: "Mantenere, invece, anche nella imminente ''fase 2'', in cui riprenderanno molte attività, l'inibizione di una partecipazione misurata, ''distanziata'', in piena sicurezza, al culto e all'Eucarestia diventerebbe invece una incomprensibile discriminazione. Specie dopo il 25 aprile …".



"Consentire il culto, ricordava Alfredo Mantovano del Centro Studi Livatino, non può essere una gentile concessione del sovrano ad una confessione religiosa, perché la Chiesa cattolica non è un soggetto estraneo rispetto allo Stato, ma un soggetto con il quale esistono accordi. Ciò che è di comune interesse viene stabilito con l'intesa. E l'intesa suppone un piano di parità, non è subire l'altro. Non compete allo Stato decidere che cosa si fa dentro la chiesa. Un Rosario, una Messa, una preghiera personale? Una volta che il parroco o il vescovo, al pari di un gestore di supermercato, attivano le misure di distanziamento sociale, quello che accade dentro deve lasciare del tutto indifferente lo Stato'. Questa è la vera laicità".