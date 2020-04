Covid-19: in Trentino 57 nuovi contagi e 5 decessi

Sono 57 i nuovi contagiati dal Coronavirus nelle ultime 24 ore in Trentino, di cui 19 nelle RSA. 4 i minori, fra i 13 e i 16 anni, non gravi, e curati al proprio domicilio. 5 i decessi, di cui 3 nelle RSA. Le terapie intensive sono scese a 24. Il numero complessivo di tamponi effettuati è pari a 1347. L'incidenza di positivi è del 4%. Il totale dei contagiati dall'inizio dell'epidemia si attesta quindi sulle 4528 unità, di cui 1240 complessivi nelle RSA.



Lunedì entrano in vigore gran parte delle misure contenute nella nuova ordinanza del presidente Maurizio Fugatti. Si tratta di misure di allentamento che consentono fra l'altro l'accesso ad alcuni esercizi commerciali, l'uso delle piste ciclabili per recarsi al lavoro, l'uscita di entrambe i genitori con figli minori nelle vicinanze dell'abitazione, e che rendono obbligatorio l'uso delle mascherine nei luoghi pubblici. Entrerà invece in vigore mercoledì la misura che riguarda l'acquisto di cibo take away, in ristoranti, pizzerie o gelaterie del proprio comune (o quello limitrofo se il comune di residenza fosse sprovvisto di questo esercizi), previa prenotazione telefonica, per evitare assembramenti.