Coronavirus: Francia, oltre 240 moldavi 'bloccati' in autostrada

Un gruppo di 243 moldavi, turisti e lavoratori, è rimasto 'intrappolato' in autostrada a bordo di tre pullman. Il convoglio, proveniente da Parigi, è stato respinto alla frontiera con la Germania dopo che la Repubblica Ceca aveva negato il transito ai pullman. Il convoglio è stato quindi costretto a tornare indietro e si è fermato in un'area di servizio. Nel gruppo, partito da Parigi ieri, ci sono anche una decina di bambini.



Contatti diplomatici" sono attualmente in corso tra Francia, Germania, Repubblica Ceca e Moldavia, ha detto la prefettura francese del Bas-Rhin al quotidiano regionale Les Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA). Il console della Repubblica di Moldavia, Eugene Vizir, ha spiegato che "la compagnia (dei bus) non aveva ricevuto l'autorizzazione per questo viaggio, a causa della situazione dell'epidemia: si è presa un rischio".



I pullman sono quindi in attesa di sviluppi nell'area di servizio dove, spiega un dipendente, "docce e servizi igienici sono gratuiti e aperti 24 ore su 24. Secondo Eugene Vizir, l'ambasciata di Moldavia in Francia non ha previsto di organizzare il loro rimpatrio e si affida al trasportatore, che potrebbe poi scegliere di riportarli a Parigi. "Martedì prossimo, la Moldavia organizza un volo charter da Parigi per rimpatriare i suoi cittadini bloccati in Francia. L'aereo ha 180 posti a sedere, di cui circa 130 sono ancora disponibili", ha detto Vizir a DNA.