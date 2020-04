Conte: "Abbiamo l'occasione per cambiare radicalmente il Paese"

"Dobbiamo cercare di gettare le basi per la ripartenza del Paese, rispettando le raccomandazioni, rimboccandoci le maniche. E' questa l'occasione per cambiare radicalmente tutte quelle cose che non vanno nel nostro Paese". Lo ha detto domenica sera il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. Ha parlato di "sblocca-Paese" e del fatto che il mondo stia guardando all'Italia, il Premier, con l'aria mesta, anticipando le misure che entreranno in vigore dal 4 al 18 maggio. Misure di distanziamento confermate all'interno delle Regioni, con il permesso di uscire per lavoro, spesa e salute. Cui si aggiungono gli spostamenti mirati per far visita ai congiunti. Fatto divieto spostarsi da una Regione all'altra, salvo che per lavoro o motivi di salute.



"Il Paese non riparte senza le imprese. La nostra ripartenza parte da un sostegno poderoso all'attività delle imprese. Il nostro obiettivo è avere più occupati, non più sussidiati", ha aggiunto.