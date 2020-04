Calcio, via libera agli allenamenti? Forse che sì, forse che no

"Sono appassionato di calcio come tanti italiani, all'inizio mi pareva strano che il campionato si fermasse poi tutti abbiamo compreso che non c'era alternativa. Il ministro Spadafora da domani lavorerà con esperti, Cts e tutte le componenti del sistema calcio per trovare un percorso che in parte abbiamo già definito per gli allenamenti individuali dal 4 maggio e collettivi dal 18 maggio. Poi valuteremo se ci sono le condizioni per sapere se i campionati possono concludersi. Nel caso, lo faremo garantendo le massime condizioni di sicurezza". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza da Palazzo Chigi.