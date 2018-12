Brennero, la Guardia di Finanza arresta due corrieri della droga nigeriane

La Guardia di Finanza di Trento ha sequestrato 4,5 kg fra eroina e cocaina e ha fermato due cittadine nigeriane. Le donne sono state fermate, alla vigilia, a bordo di un pullman proveniente da Monaco fermo ad un'area di servizio dell'Autostrada del Brennero.



La droga, nascosta in un borsone, è stata trovata grazie al fiuto dei cani antidroga Apiol e Nabuco nel vano dei bagagli. L'eroina era contenuta in otto grandi lattine di conserve di pomodoro. Le due cittadine nigeriane, messe alle strette, hanno ammesso di essere le legittime proprietarie della borsa.



Trasferite poi all'ospedale Santa Chiara di Trento per essere sottoposte a radiografia, è risultato che una di loro aveva ingerito una cinquantina di ovuli, che ha espulso naturalmente nel corso della nottata, prima di essere rinchiusa nel carcere Spini di Gardolo. L'altra donna, risultata incinta, è stata denunciata a piede libero e, dopo essere stata trattenuta per accertamenti medici al S. Chiara di Trento, è stata rilasciata.