Il Giappone riprende la caccia alle balene

Il governo giapponese conferma l'uscita dalla Commissione internazionale per la caccia alle balene (Iwc) dal prossimo anno, con l'obiettivo di riprendere la caccia ai cetacei ai fini commerciali, per la prima volta in quasi 30 anni.



La decisione - destinata a sollevare aspre critiche dalla comunità internazionale - è stata comunicata dal capo di Gabinetto Yoshihide Suga nel corso di una conferenza, spiegando che la caccia verrà esercitata intorno alle acque dell'arcipelago e nella zona economica esclusiva, e che difficilmente le navi nipponiche raggiungeranno l'Antartide. Ci credete?