Trump non mina le certezze di una bimba: "A Babbo Natale ci credo"

Donald Trump non ha minato le certezze della bimba di sette anni a cui, il giorno della vigilia, ha telefonato. "Certo che ci credo a Babbo Natale", ha raccontato la piccola, Collman Lloyd, la cui famiglia è stata raggiunta al telefono dal Washington Post e dal Courier.



Collman, che abita a Lexington, in South Carolina, aveva chiamato il Norad Tracks Santa, un programma che permette ai bambini americani di 'vedere' il cammino di Babbo Natale mentre consegna i regali: è fatto in collaborazione con il Comando di difesa aerospaziale nordamericano ed è diventato una tradizione della vigilia da quando, nel 1955, un bambino erroneamente telefonò ai militari chiedendo di parlare con Santa Klaus.



Da allora ogni anno vi partecipano decine di scienziati e volontari che rispondono alle domande dei piccoli; e il 24 dicembre, uno di loro, rispondendo alla telefonata della piccola, le ha chiesto se volesse parlare con il presidente. Un minuto dopo Collman era al telefono con Trump. "Hai sette anni, un'età limite. Credi ancora a Babbo Natale?", le ha chiesto lui. E alla sua risposta, presumibilmente affermativa, il presidente le ha risposto di godersi la festa: "Pensa solo a divertirti". La stampa dem ha stravolto l'episodio, lasciando intendere che Trump avrebbe "grossolanamente" deluso le credenze di Collman, ma non è vero: l'Ansa ha pubblicato qui il video integrale della conversazione.