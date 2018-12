Cina, attacco col bus: il bilancio sale a 8 morti e 22 feriti

Sale a otto morti e 22 feriti il bilancio delle vittime dell'attacco di ieri pomeriggio da parte di un dirottatore armato di coltello che ha investito i pedoni con un autobus nella città sudorientale cinese di Longyan, nella provincia del Fujian. Lo rende noto la polizia, senza specificare quante siano state le vittime a bordo del bus e quanti tra le persone investite in strada.



L'aggressore, un disoccupato di 48 anni, è stato catturato. Secondo le prime indagini, l'uomo aveva avuto in mattinata un conflitto con un funzionario di un comitato di quartiere col quale era da tempo in disaccordo.