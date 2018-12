Terremoto ai piedi dell'Etna: scossa tremenda, solo dieci feriti lievi in codice verde

Siamo di fronte ad un vero e proprio miracolo di Natale! Case crollate, enormi cornicioni venuti giù all'improvviso, una chiesa semi distrutta, strade squarciate e tanto panico. Eppure non si registrano vittime e feriti gravi nel Catanese dopo la prolungata e intensa scossa che alle 3.19 ha lasciato col fiato sospeso mezza Sicilia Orientale (si è avvertita sino a Messina, Siracusa e Ragusa). Grazie al Cielo, solo una decina di feriti lievi, in codice verde e tanta paura.





L'orario ha giocato un ruolo fondamentale, si fosse verificata in pieno giorno staremmo sicuramente a parlare di altro. Lo scenario che si è presentato ai vigili del fuoco all'ingresso della Chiesa Sacro Cuore di Santa Venerina, non lascia spazio dubbi.





La scossa ha causato crolli in alcuni comuni dell'Acese, in particolare nelle frazioni di Fleri a Zafferana Etnea e a Pennisi, siamo ad Acireale. Chiusa, nel tratto tra Catania ed Acireale, l'Autostrada A18 che conduce a Messina. Il sisma è stato avvertito da Acireale fino a Catania, e anche in alcune zone del messinese, del siracusano e del ragusano.





Sospesa per oltre 5 ore la circolazione ferroviaria sulle linee Messina-Siracusa e Catania-Palermo in seguito al terremoto che ha colpito la provincia di Catania. Nessun danno in particolare, ma lo precede il protocollo di sicurezza in caso di sisma. I tecnici di Rfi hanno effettuato un sopralluogo in particolare tra Taormina e Lentini e fra Bicocca e Caltanissetta. Tre treni regionali sono stati sostituti da autobus e due intercity hanno accumulato mezz'ora di ritardo.





Sono ben 190 le telefonate giunte alla sala operativa del 112, numero unico per le emergenze attivo a Catania. Centocinquanta sono state smistate ai Vigili del fuoco e le altre 40 al settore di intervento medico. Lo conferma il coordinatore nel centro, Nicola Le Mura. Gli interventi maggiori sono state richieste di aiuto per crolli, lesioni e per feriti o attacchi di panico, come riporta la testata online livesiciliacatania.