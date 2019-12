Nuovo attacco jihadista in Burkina Faso: dieci soldati morti

Gli attacchi jihadisti in uno dei più poveri Paesi dell'Africa nera, da quello che è stato definito "l'Isis dei poveri", non accennano a diminuire. Circa dieci soldati del Burkina Faso sono stati uccisi in un'imboscata contro una pattuglia militare questa notte a Hallele, nella provincia di Soum. Lo riportano i media internazionali, citando fonti di sicurezza locali.



Due giorni fa circa 35 civili erano stati uccisi in un altro attacco jihadista nel nord del Paese, seguito da uno scontro a fuoco con l'esercito nel quale sono morti anche sette soldati e circa 80 miliziani. Gli estremisti islamici scelgono di proposito vittime innocenti per spargere il terrore e destabilizzare il Governo - peraltro già accusato dall'opposizione di essere sin troppo accondiscendete coi jihadisti - in modo da sostituirsi ad esso creando un o stato parallelo, un nuovo Califfato nell'Africa Nera.