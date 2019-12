Salvini: "Una preghiera per i cristiani perseguitati"

"Nel giorno di Santo Stefano Martire, un pensiero e una preghiera per tutti i Cristiani perseguitati nel mondo: in tanti, troppi Paesi ridotti al silenzio, umiliati, sopraffatti, uccisi". Lo ha scritto il 26 su twitter il leader della Lega, Matteo Salvini. E lo stesso giorno Papa Francesco lo ha ricordato con un inciso aggiunto a braccio all'Angelus: "Sono tanti oggi i cristiani perseguitati".



Secondo la World Watch List 2019 di Open Doors/Porte Aperte, l'annuale Rapporto sulla libertà religiosa dei cristiani nel mondo, sono circa 245 milioni i cristiani perseguitati nel mondo. Il 18 gennaio prossimo, l'associazione pubblicherà il nuovo Rapporto. Si sa già che, nelle sue stime, aumenta il numero di cristiani perseguitati Presente in oltre 60 Paesi, l'organizzazione fornisce anche formazione e assistenza ai cristiani che soffrono a causa della loro fede.



Nell'intervista a Radio Vaticana-Vatican News, Cristian Nani, direttore in Italia di Porte Aperte, anticipa come nell'anno che sta per concludersi la persecuzione nei confronti dei fedeli cristiani sia aumentata per estensione, numero ed intensità. "Bisogna parlare di questo, far riflettere perché oggi - afferma - migliaia di persone muoiono a causa della loro fede, non in guerra, in situazioni di conflitto, ma - insiste Nani - solo per una professione di fede". Quindi, dopo aver analizzato la situazione dei cristiani in Libia e Yemen, torna su quelli che Papa Francesco in una recente Udienza generale ha definito "cristiani perseguitati con i guanti bianchi", con particolare riferimento all'Europa.



"Intolleranza e vandalismo sono - afferma Nani - due campanelli d'allarme da prendere seriamente in considerazione". Un concetto ribadito sempre con parole dette a braccio dal Papa nell'udienza generale dello scorso 11 dicembre, e poi ancora nel discorso alla Curia della scorsa settimana: "non siamo più in un regime di cristianità perché la fede", in gran parte dell'Occidente "non costituisce più un presupposto ovvio del vivere comune". Di "martirio con i guanti bianchi" Bergoglio aveva già parlato il 30 giugno 2014, nella Messa celebrata a Casa Santa Marta. La giornata di preghiera in Germania Tra le tante iniziative in programma nel mondo per la festa liturgica di Santo Stefano, anche quella della Conferenza episcopale tedesca che celebra la "Giornata di preghiera per i cristiani perseguitati e oppressi".